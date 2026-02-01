PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Lübesse

Rostock (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntagvormittag eine etwa 100m x 20m große Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens in Lübesse in Brand. Gegen 11:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Qualmentwicklung in der Lagerhalle. Zur aktuell noch andauernden Brandbekämpfung sind 10 Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis im Einsatz. Neben untergebrachten Transportfahrzeugen waren auch mehrere zehntausend Feuerzeuge sowie Öle und weitere brennbare Stoffe in der Halle gelagert. Es ist davon auszugehen, dass die Löschmaßnahmen noch bis in die Nacht zu Montag andauern werden. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sind am Brandort im Einsatz um weitere Spuren zu sichern. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 14:28

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jährige Vermisste aus Bützow

    Bützow (ots) - Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird ein 13-jähriges Mädchen aus Bützow vermisst. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/5wy7o Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter 038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 02:47

    POL-HRO: 50.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Schwerin

    Schwerin (ots) - Vermutlich wegen eines Sekundenschlafes kam am späten Samstagabend auf der B 106 bei Neumühle in Schwerin der Fahrer eines VW Touareg von der Fahrbahn ab und verunfallte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 32-jährige Fahrer gegen 23:10 Uhr die B 106 im Bereich Neumühle aus Richtung Krebsförden kommend in Richtung Wismar. Durch einen vom Fahrer angegebenen Sekundenschlaf geriet der VW nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren