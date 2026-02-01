POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jährige Vermisste aus Bützow

Schwerin (ots) - Vermutlich wegen eines Sekundenschlafes kam am späten Samstagabend auf der B 106 bei Neumühle in Schwerin der Fahrer eines VW Touareg von der Fahrbahn ab und verunfallte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 32-jährige Fahrer gegen 23:10 Uhr die B 106 im Bereich Neumühle aus Richtung Krebsförden kommend in Richtung Wismar. Durch einen vom Fahrer angegebenen Sekundenschlaf geriet der VW nach ...

