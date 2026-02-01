PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jährige Vermisste aus Bützow

Bützow (ots)

Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird ein 13-jähriges Mädchen aus 
Bützow vermisst.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur 
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/5wy7o
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter 
038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede 
andere Polizeidienststelle entgegen.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

