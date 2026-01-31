PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann klaut Geld eines Straßenmusikers und schlägt einen weiteren Mann auf dem Schweriner Marienplatz

Schwerin (ots)

Am frühen Samstagnachmittag spielte ein 49-jähriger Mann mit einer Trommel auf dem Schweriner Marienplatz. Als sog. Straßenmusiker hatte dieser einen Instrumentenkasten hingelegt in dem die Passanten und Zuhörer ihr Geld hineinlegen konnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam gegen 14:40 Uhr ein 48-jähriger deutscher Mann vorbei und entnahm aus diesem Instrumentenkasten eine unbekannte Menge an Geld und wollte seinen Weg fortsetzen. Ein 50-jähriger Mann beobachtete den Vorfall und sprach den 48-Jährigen an. Zunächst lies dieser das zuvor entwendete Geld fallen und es kam zu verbalen Streitigkeiten untereinander. Im weiteren Verlauf schlug der 48-Jährige dann dem 50-Jährigen einmal mit der Faust ins Gesicht. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die Personen vor Ort antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 48-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,28 Promille. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen des Diebstahls und der Körperverletzung eingeleitet. Dieser erhielt zudem einen polizeilichen Platzverweis bis zum Sonntagmorgen 06:00 Uhr für den Marienplatz. Der 50-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, benötigte aber keine weitere medizinische Betreuung.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

