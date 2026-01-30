Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in Kleingartenanlage

Wismar (ots)

Bereits am frühen Morgen des 24. Januars 2026 kam es in einer Kleingartenanlage im Wismarer Stadtteil Wendorf zum Brand eines Gartenhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Gartenhaus in der Kleingartenanlage Am Klingenberg gegen 02:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Ein Übergreifen auf benachbarte Grundstücke konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Insbesondere bittet die Kriminalpolizei den jungen Mann sowie dessen Begleiter, die den Brand bei der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg gemeldet und einen angrenzenden Anwohner vor dem Brandgeschehen gewarnt haben, sich bei der Polizei als Zeugen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell