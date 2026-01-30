Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vereiste Frontscheibe: Fahrzeugführerin fährt gegen Straßenlaterne

Bild-Infos

Download

Sternberg (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Sternberg weist die Polizei erneut auf ein sicheres Fahrverhalten bei winterlichen Witterungsverhältnissen hin.

Nach Angaben einer Zeugin befuhr gegen 16:00 Uhr eine 66-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw den Mecklenburgring, als sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Kurze Zeit später war die 66-Jährige nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Straßenlaterne gefahren. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Frontscheibe des Kleinwagens vollständig mit Schnee und Eis bedeckt war, was die auffällige Fahrweise erklären dürfte. Am Fahrzeug sowie an der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Gegen die unverletzte Autofahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei appelliert nochmals an alle Verkehrsteilnehmer, sich bei winterlichen Witterungsverhältnissen besonders umsichtig zu verhalten. Neben einer vorausschauenden Fahrweise müssen insbesondere vor Fahrtantritt alle Scheiben vollständig von Schnee und Eis befreit sein. Eine eingeschränkte Sicht - etwa durch ein lediglich freigekratztes Sichtfeld ("Guckloch") - stellt eine erhebliche Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Wer mit vereisten oder verschneiten Scheiben fährt, riskiert nicht nur Bußgeld und Punkte, sondern gefährdet Leib und Leben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell