PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbeleuchteter Pkw überführt alkoholisierten Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Schwerin (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, 29. Januar 2026, gegen 22:15 Uhr, wurden Polizeibeamte auf einen unbeleuchteten Pkw Hyundai in der Georg-Simon-Ohm-Straße im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz aufmerksam.

Der Fahrzeugführer stellte den Pkw nach kurzer Fahrt mittig auf der Fahrbahn ab und entfernte sich mit unsicherem Gang vom Fahrzeug, sodass die Beamten den Mann unmittelbar kontrollieren konnten.

Der 37-jährige Fahrzeugführer gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, da ihm diese bereits zuvor entzogen worden war. Zudem räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln am Vortag ein. Ein vor Ort veranlasster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. Aufgrund des Ergebnisses wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Die Schweriner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 18:34

    POL-HRO: Verfassungsfeindliche Parolen in Rostock

    Rostock (ots) - Gegen 15:15 Uhr erhielt die Polizei am heutigen Tage Kenntnis darüber, dass sich drei Personen im Bereich des Doberaner Platzes aufhalten und dabei verfassungsfeindliche Musik über eine Bluetooth-Box abspielen und auch Parolen rufen. Im Rahmen der Sofortmaßnahmen konnten drei Personen im Alter von 16 bis 19 Jahren angetroffen werden. Nach der Befragung und Auswertung von Zeugenhinweisen konnte ein ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:02

    POL-HRO: Gefälschte 50-Euro-Scheine in Hagenow festgestellt

    Hagenow (ots) - Binnen einer Woche hat die Polizei in Hagenow drei Strafanzeigen wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld aufgenommen. In zwei Fällen bezahlten bislang unbekannte Täter in einer Apotheke mit jeweils einem gefälschten 50-Euro-Schein. In einem weiteren Fall wurde Falschgeld an einer Supermarktkasse festgestellt. Hinweise auf den oder die Täter ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 15:08

    POL-HRO: Rostocker Kriminalbeamte überführen Tatverdächtige nach Drohnendiebstahl

    Rostock (ots) - Mit einem fingierten Verkaufsgespräch endete am gestrigen Nachmittag ein Drohnendiebstahl für einen Tatverdächtigen unerwartet bei der Polizei. Am vereinbarten Übergabeort erschienen statt des vorgeblichen Käufers zivile Kräfte des Kriminalkommissariats Rostock, die den Verkäufer zunächst in ein Gespräch verwickelten. Kurz darauf gaben sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren