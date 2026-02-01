Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 50.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Schwerin

Schwerin (ots)

Vermutlich wegen eines Sekundenschlafes kam am späten Samstagabend auf der B 106 bei Neumühle in Schwerin der Fahrer eines VW Touareg von der Fahrbahn ab und verunfallte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 32-jährige Fahrer gegen 23:10 Uhr die B 106 im Bereich Neumühle aus Richtung Krebsförden kommend in Richtung Wismar. Durch einen vom Fahrer angegebenen Sekundenschlaf geriet der VW nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein hinzugerufener Rettungswagen überprüfte den 32-Jährigen, konnte diesen aber ohne relevante Verletzungen vor Ort wieder entlassen. Der nicht mehr fahrbereite VW musste im Anschluss geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls aufgrund körperlicher Mängel (Sekundenschlaf) leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den VW-Fahrer ein.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell