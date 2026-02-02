Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (01. Feb.) in Schwerin zu einem Kellerbrand gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 03:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Komarowstraße informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es im Keller des Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand.

Eingesetzte Polizeikräfte evakuierten die Bewohner des betroffenen Hausaufgangs. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin löschten den Brand zügig und lüften den Hausflur. Im Anschluss konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Verursachern geben können, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell