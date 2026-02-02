PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (01. Feb.) in Schwerin zu einem Kellerbrand gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 03:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Komarowstraße informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es im Keller des Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand.

Eingesetzte Polizeikräfte evakuierten die Bewohner des betroffenen Hausaufgangs. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin löschten den Brand zügig und lüften den Hausflur. Im Anschluss konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Verursachern geben können, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:31

    POL-HRO: Auseinandersetzung in der Marienplatzgalerie - Haftbefehl erlassen

    Schwerin (ots) - Am Freitag, 30. Januar 2026, ist es in der Marienplatzgalerie Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Gegen einen polizeibekannten 26 Jahre alten Tatverdächtigen wurde daraufhin ein Haftbefehl erlassen. Gegen 16:50 Uhr wurden Polizeibeamte auf dem Marienplatz über die kurz zuvor stattgefundene Körperverletzung in der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 23:35

    POL-HRO: Zwei Fahrzeuge nach Unfall bei Krakow am See nicht mehr fahrbereit

    Krakow am See (ots) - Gegen 17:20 Uhr ereignete sich am Sonntag im Bereich der Ortslage Charlottenthal bei Krakow am See ein Verkehrsunfall in dessen Folge zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und vier Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Fahrer eines VW Touran die Straße Dorfplatz in Charlottenthal bei Krakow am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren