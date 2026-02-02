Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Gartenlauben in der Schweriner Weststadt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde die Polizei Schwerin zu mehreren Einbrüchen sowie versuchten Einbrüchen in Gartenlauben in der Schweriner Weststadt gerufen. Garteninhaber aus mehreren Kleingartenanlagen stellten fest, dass ihre Grundstücke und Gartenhäuser gewaltsam angegangen worden waren.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum von Freitag, dem 29.01.2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, dem 01.02.2026, 12:00 Uhr, Zutritt zu insgesamt drei Kleingartenanlagen im Bereich der Lessingstraße / Hans-Fallada-Straße. Dort wurden durch die unbekannten Tatverdächtigen mehrere Grundstückstore sowie Gartenlauben gewaltsam aufgebrochen.

Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.

Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Kleingartenanlagen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell