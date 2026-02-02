PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Gartenlauben in der Schweriner Weststadt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde die Polizei Schwerin zu mehreren Einbrüchen sowie versuchten Einbrüchen in Gartenlauben in der Schweriner Weststadt gerufen. Garteninhaber aus mehreren Kleingartenanlagen stellten fest, dass ihre Grundstücke und Gartenhäuser gewaltsam angegangen worden waren.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum von Freitag, dem 29.01.2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, dem 01.02.2026, 12:00 Uhr, Zutritt zu insgesamt drei Kleingartenanlagen im Bereich der Lessingstraße / Hans-Fallada-Straße. Dort wurden durch die unbekannten Tatverdächtigen mehrere Grundstückstore sowie Gartenlauben gewaltsam aufgebrochen.

Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.

Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Kleingartenanlagen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:43

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit Wolf auf A24

    Suckow/Stolpe (ots) - Bei einem Wildunfall auf der A24 ist am frühen Sonntagmorgen ein Wolf verendet. Gegen 06:00 Uhr kollidierte der 57-jähriger Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow in Fahrtrichtung Berlin mit einem Wolf, der daraufhin verendete. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand am MAN-Sattelzug ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Wolfskadaver wurde ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:42

    POL-HRO: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

    Schwerin (ots) - Nachdem es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (01. Feb.) in Schwerin zu einem Kellerbrand gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 03:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Komarowstraße informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es im Keller des Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:31

    POL-HRO: Auseinandersetzung in der Marienplatzgalerie - Haftbefehl erlassen

    Schwerin (ots) - Am Freitag, 30. Januar 2026, ist es in der Marienplatzgalerie Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Gegen einen polizeibekannten 26 Jahre alten Tatverdächtigen wurde daraufhin ein Haftbefehl erlassen. Gegen 16:50 Uhr wurden Polizeibeamte auf dem Marienplatz über die kurz zuvor stattgefundene Körperverletzung in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren