Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung: Rauchentwicklung aus Tiefgarage Kiel Gaarden

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Straße Zur Helling in Kiel Gaarden. Es wurde eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage gemeldet.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

