POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Umgekippte Forstmaschine ruft Feuerwehr, Landratsamt und Polizei auf den Plan (04.02.2026)

Schramberg (ots)

Eine umgestürzte Forstmaschine hat am Mittwochabend im Ortsteil Tennenbronn einen Einsatz von Feuerwehr, Landratsamt und Polizei ausgelöst.

Gegen 20:15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass sich seit dem Nachmittag eine umgekippte Forstmaschine in einem Waldgebiet zwischen Tennenbronn und Remsbach befinde.

Polizeibeamte konnten die forstwirtschaftliche Zugmaschine im Wald auffinden. Da keine Personen vor Ort waren, verständigten sie den Fahrzeughalter, welcher kurze Zeit später an der Unfallstelle eintraf. Um auslaufende Betriebsmittel aufzufangen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Tennenbronn alarmiert. Diese verständigte den Umweltschutzbeauftragten des Landratsamtes Rottweil, um die Umweltrelevanz zu beurteilen. Weitere Maßnahmen waren zunächst nicht erforderlich.

Die am Donnerstagmorgen geplante Bergung der Forstmaschine wird durch das Landratsamt überwacht. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

