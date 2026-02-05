POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Faustschlag beschädigt Scheibe (04.02.2026)
VS-Villingen (ots)
Ein Fall für eine Scheibenreparatur ist die Frontscheibe einer 39-Jährigen, nachdem ihr ein E-Scooterfahrer am Mittwoch, gegen 16 Uhr, dagegen geschlagen hat. Die junge Frau fuhr hinter dem Mann auf der Scheffelstraße her. Sehr verkehrsunsicher unterwegs, machte ihn die Toyota-Fahrerin darauf aufmerksam und hupte. Der Mann hielt daraufhin an, beleidigte die Frau und schlug mit der Faust auf die Windschutzscheibe. Diese riss daraufhin an mehreren Stellen. Der etwa 40-jährige, schwarz Gekleidete machte sich anschließend mit seinem Zweirad in Richtung Lorettostraße aus dem Staub. Hinweise zu dem Täter erbittet das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010.
