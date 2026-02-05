Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Ladendiebstahl - Zeugenaufruf (04.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Zu einem Ladendiebstahl im Wert von fast 500 Euro ist es am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, bei einem Bekleidungsgeschäft an der "Niedere Straße" gekommen. Der Dieb schnappte sich im Außenbereich drei rote Steppjacken von einem Kleiderständer und lief dann in Richtung Brunnenstraße davon. Dort versteckte er sich hinter einem Auto. Der Mann ist etwa 170 Zentimeter groß, circa 25 Jahre und schlank. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine weiße Kappe und weiße Schuhe. Das Polizeirevier Villingen bittet Zeugenhinweise zu der Person, die unter der Nummer 07721 / 6010, gemeldet werden können.

