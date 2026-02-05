Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald Baar Kreis) Park and Ride falsch verstanden - Unfallflucht (01.02.2026 - 03.02.2026)

Tuningen (ots)

Auf dem "Park and Ride" Parkplatz bei Tuningen hat sich im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken einen stehenden schwarzen Mercedes. Gemäß der Botschaft des Parkplatzschildes fuhr der Verursacher nach seinem Parkvorgang davon. Seiner Meldepflicht als Unfallverursacher kam er jedoch verbotenerweise nicht nach. Deswegen sucht nun das Polizeirevier Schwenningen nach dem Unfallflüchtigen und nimmt, unter der Nummer 07720 / 85000, Zeugenhinweise entgegen. Der Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 5.000 Euro.

