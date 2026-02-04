Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Mann geht 10-jähriges Mädchen an (04.02.2026)

Radolfzell (ots)

Vermutlich, weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, ist ein Mann am Mittwochmittag ein Mädchen angegangen. Gegen 12.30 Uhr sprach der 54-Jährige in der Sankt-Johannis-Straße zunächst zwei Männer an, wobei er lediglich wirre Aussagen von sich gab. Nachdem er sich von ihnen abwandte, versuchte er, ein ihm auf dem Gehweg entgegenkommendes, 10 Jahre junges Mädchen in ein Gespräch zu verwickeln. Als das Kind ablehnend reagierte, packte er die 10-Jährige an den Armen und umklammerte sie. Die beiden zuvor angesprochenen Männer und eine weitere Passantin erkannten die Situation und gingen sofort dazwischen, woraufhin der 54-Jährige von dem Mädchen abließ und in ein Einkaufscenter flüchtete. Dort konnte er wenig später durch die umgehend verständigte Polizei festgenommen und anschließend in eine Fachklinik verbracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell