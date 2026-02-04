Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Erneuter Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs: Polizei bittet um Hinweise (04.02.2026)

Rottweil (ots)

Nach einem erneuten Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs bittet die Polizei um Hinweise.

Im Zeitraum von Dienstag, 15:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:15 Uhr, brachen Unbekannte auf dem Parkplatz des "Hauses der Bühlinger Vereine" im Sankt-Georgener-Weg einen Mercedes einer Elektrofirma auf. Die Täter entwendeten sämtliche im Fahrzeug befindlichen Werkzeuge.

Am Vormittag konnten die leeren Koffer der Elektrowerkzeuge im Bereich des Kauflands aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes bzw. des Kauflands verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, zu melden.

Außerdem warnt die Polizei davor, hochwertige Werkzeuge in abgestellten Fahrzeugen - insbesondere wenn diese erkennbar von Handwerkern genutzt werden - zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell