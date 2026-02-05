Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Verdacht Trunkenheitsfahrt - Polizei sucht Zeugen (03.02.2026)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend auf der Nenzinger Straße ereignet hat. Kurz nach 23 Uhr teilten zwei Zeuginnen einen Opel Corsa mit, der mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien an ihnen vorbeigefahren sei. Dabei kam er zudem immer wieder auf den Gehweg ab. Vor einer Gaststätte auf Höhe der Hausnummer 3 konnte der Wagen schließlich mit laufendem Motor festgestellt werden.

Im Fahrzeug befand sich ein 46-jähriger, augenscheinlich deutlich alkoholisierter Mann, der jedoch auf dem Beifahrersitz saß. Ein freiwilliger Test mit einem Ergebnis von über zwei Promille bestätigte den Verdacht. Weitere Personen befanden sich nicht in der Nähe. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete diese eine Blutentnahme bei dem 46-Jährigen und die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der auffällig fahrende Opel ebenfalls aufgefallen ist und Anwohner, die Hinweise zum Fahrer, insbesondere kurz vor der Polizeikontrolle, geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell