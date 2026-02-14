FW-Kiel: Einsatzerstmeldung - Feuer mit Menschenleben in Gefahr
Kiel (ots)
Wir befinden uns derzeit mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in einem Brandeinsatz mit Menschenleben in Gefahr am Sophienhof in Kiel.
Wir bitten von telefonischen Rückfragen an die Leitstelle abzusehen. Weitere Meldungen folgen.
