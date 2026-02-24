PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Breitnau, B31: LKW soll Unfallflucht im Höllental begangen haben, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, gegen 12:25 Uhr, meldete ein 32-jähriger Autofahrer, dass er auf der Höhe der Löffeltalkurve im Höllental in Fahrtrichtung Hinterzarten von einem LKW überholt wurde. Der LKW sei dabei so weit rechts gefahren, dass der 32-Jährige ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch kollidierte der Autofahrer mit der Steinmauer rechts neben der Fahrbahn. Der LKW-Fahrer entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Laut dem 32-Jährigen handelte es sich um einen weißen LKW.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

