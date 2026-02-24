Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Essen auf Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, gegen 08:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Wutöschingen zu einem Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet Plastik auf die Herdplatte, was zu einer starken Verrauchung der betroffenen Wohnung und zum Auslösen der Rauchmelder führte. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung beseitigen. In der Küche dürfte ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Die Bewohnerin wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

