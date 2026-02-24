POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden
Freiburg (ots)
Am Montag, 23.02.2026, kam es gegen 15.00 Uhr an der Einmündung der Breitestraße in die Straße Sulzerring zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 45-jährige Ford-Fahrerin beim Einbiegen von der Breite Straße, die Vorfahrt der auf dem Sulzerring fahrenden Peugeot-Fahrerin missachtet haben. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.
