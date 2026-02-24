POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Montag, 23.02.2026, gegen 07.00 Uhr kam es auf der B34 auf Höhe der Bushaltestelle Gewerbepark Süd zu einem Auffahrunfall mit zwei Lieferwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der 56-jährige Fahrer eines Fiat-Lieferwagens verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der ihm folgende 32-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters erkannt dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dadurch wurde der ...

