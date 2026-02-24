PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, kam es gegen 15.00 Uhr an der Einmündung der Breitestraße in die Straße Sulzerring zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 45-jährige Ford-Fahrerin beim Einbiegen von der Breite Straße, die Vorfahrt der auf dem Sulzerring fahrenden Peugeot-Fahrerin missachtet haben. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

