Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit zwei Lieferwagen

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.02.2026, gegen 07.00 Uhr kam es auf der B34 auf Höhe der Bushaltestelle Gewerbepark Süd zu einem Auffahrunfall mit zwei Lieferwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der 56-jährige Fahrer eines Fiat-Lieferwagens verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der ihm folgende 32-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters erkannt dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dadurch wurde der 56-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell