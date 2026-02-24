Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag, 20.02.2026, Mitternacht und Samstag, 21.02.2026, 21.00 Uhr zwei geparkte Fahrzeuge in der Bergwerkstraße. Der Sachschaden von rund 2000 Euro wurde vermutlich beim Einparken zwischen den beiden Fahrzeugen verursacht. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen Peugeot und einen VW, welche auf Höhe der Hausnummer 48 geparkt waren. An beiden Fahrzeugen konnten dunkelgrüne Lackantragungen festgestellt werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

