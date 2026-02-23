PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unstimmigkeiten im Straßenverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, soll es auf der A98 und im weiteren Verlauf auf der B34 in Bad Säckingen zu einer Situation zwischen einer 37- jährigen Fiat - Fahrerin und einem 54 Jahre alten BMW- Fahrer gekommen sein. Beide Parteien werfen der jeweils anderen eine Straftat vor. Während die 37- Jährige den 54-Jährigen überholt und dabei beleidigt haben soll, soll es umgekehrt zu einer Nötigung durch dichtes Auffahren und Lichthupe, sowie zu einer Verfolgung durch den 54- jährigen BMW-Fahrer gekommen sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die eine Situation zwischen einem Fiat Punto und einem BMW X1 auf der A98 oder im Stadtgebiet Bad Säckingen wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

