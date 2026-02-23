PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Laterne angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 19.02.2026, wurde gegen 11.00 Uhr eine angefahrene Laterne in der Hauptstraße kurz nach der Einmündung der Grafengasse in Jestetten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen müsste der Schaden durch ein größeres Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz parallel zur Hauptstraße einparkte, verursacht worden sein. Möglicherweise handelte es sich um ein blaues Fahrzeug. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht schätzbar. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

