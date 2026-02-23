Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19.02.2026, 20:30 Uhr bis Samstag, 21.02.2026, 17:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Übertal in Tiengen. Die Täterschaft durchwühlte mehrere Räume und flüchtete mit Diebesgut im vierstelligen Bereich. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Übertal oder der näheren Umgebung wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell