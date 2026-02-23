Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Wohnungsbrand

Freiburg (ots)

Über die integrierte Leitstelle wurde der Polizei am 23.02.2026, gegen 08:45 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Weltinstraße in Rheinhausen gemeldet. Der Brand in einer der dortigen Wohnungen konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000-80.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

jaa

