Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Münstertal: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 11:43 Uhr ereignete sich auf der L123 (Wasen), auf Höhe der Einmündung Parkweg, ein Verkehrsunfall, bei welchem die mutmaßliche Verursacherin unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben soll, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Geschädigte mit seinem Lkw die L123 (Wasen) von Untermünstertal in Richtung Obermünstertal. Auf Höhe der Einmündung Parkweg soll die bislang unbekannte mutmaßliche Verursacherin trotz Wartepflicht auf die L123 eingebogen sein und dem Lkw die Vorfahrt genommen haben. Um eine Kollision zu vermeiden, sei der Geschädigte mit seinem Lkw nach links ausgewichen. Infolgedessen fuhr er ungebremst über die Gegenfahrspur und kam nach links über den Gehweg von der Fahrbahn ab. Neben dem Gehweg überfuhr er einen Mast mit Beschilderung und Straßenspiegel, einen Werbeaufsteller und blieb auf einer Hecke und an einer Straßenlaterne hängen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.

Die mutmaßliche Verursacherin soll einen fünftürigen weißen Kleinwagen, eventuell einen Opel Corsa, mit deutschem Kennzeichen geführt haben. Bei der Fahrerin soll es sich um eine Frau mit kürzeren Haaren gehandelt haben.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 / 1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum mutmaßlichen Verursacherfahrzeug, der Fahrzeugführerin oder zum Unfallhergang geben können.

RM / FZ / oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell