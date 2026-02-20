Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Randalierer stört Nachtruhe und wird in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 20.02.2026, gegen 1:20 Uhr meldeten mehrere Zeugen über den Polizei-Notruf eine randalierende Person in einer Wohnung in der Emmendinger Kleiststraße.

Als die hinzugerufene Polizei-Streife an dem Mehrfamilienhaus eintraf, stellte diese entsprechenden Lärm aus einer Wohnung fest. Als dem 27 Jahre alten Bewohner der betroffenen Wohnung durch die Einsatzkräfte der Gewahrsam angedroht wurde, beruhigte sich dieser zunächst. Kurz darauf, noch während die Polizei das Wohnhaus verließ, habe der Mann erneut angefangen, Einrichtungsgegenstände zu beschädigen und die Nachtruhe zu stören, woraufhin die Einsatzkräfte den 27-Jährigen in Gewahrsam nahmen. Im weiteren Verlauf sei der offensichtlich alkoholisierte Mann zunehmend aggressiver geworden und musste unter Zwang in den Streifenwagen verbracht werden. Dabei habe er auch versucht, zwei Polizeibeamte mit Tritten und Bissen zu verletzen. Auch sei es zu Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften gekommen.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann verbrachte die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Trotz des körperlichen Widerstands durch den 27-Jährigen, blieben die Einsatzkräfte unverletzt.

Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell