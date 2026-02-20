PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Einbrüche - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 19.02.2026, versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 2 Uhr in ein Friseurgeschäft in der Alten Baseler Straße einzubrechen. Außerdem sollen sie laut Zeugen versucht haben, einen Audi und einen Honda zu öffnen. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten beide unerkannt fliehen. Kurz nach 04.00 Uhr, wurde durch einen weiteren Zeugen ein Einbruch in einen Gebäudekomplex eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Schaffhauser Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 26-jähriger Mann mit Afghanischer Staatsangehörigkeit gewaltsam über die Eingangstür in die Räumlichkeiten eines Schuh- und Schlüsselservice gelangt sein und im Verkaufsraum Bargeld entwendet haben. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 26-Jährige zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die einen der Sachverhalte wahrgenommen haben oder Verdächtiges an einem der Tatorte wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

