Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Liedermatte: Feuerwerkskörper vor Hauseingangstür - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 21:30 Uhr wurde ein brennender Feuerwerkskörper vor der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bunsenstraße gemeldet. Ein Nachbar konnte den Feuerwerkskörper löschen, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es unmittelbar vorher einen Streit zwischen zwei männlichen Personen am betroffenen Mehrfamilienhaus gegeben haben. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

