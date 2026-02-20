PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auffahrunfall während der praktischen Fahrprüfung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, befuhr gegen 11:30 Uhr ein 18-Jähriger im Rahmen seiner praktischen Fahrprüfung die Waldshut Straße von Tiengen in Richtung Waldshut. An der Kreuzung zur Industriestraße hielt das Fahrschulauto an der roten Ampel ordnungsgemäß an. Eine nachfolgende 26-jährige Audi-Fahrerin fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf das stehende Fahrschulauto auf. Dadurch wurde sie selbst leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrlehrer und der Prüfer wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Die Fahrprüfung wurde abgebrochen.

