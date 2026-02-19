Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Werkzeuge und Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 17.02.2026, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 06.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Seitentür eines Kleintransporters eines Handwerksbetriebes auf und entwendete aus diesem sämtliche Werkzeuge sowie sämtliche Baumaschinen. Der Transporter stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz einer Handwerkerfirma in der Güterstraße in Herten. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

