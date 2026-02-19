PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Werkzeuge und Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 17.02.2026, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 06.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Seitentür eines Kleintransporters eines Handwerksbetriebes auf und entwendete aus diesem sämtliche Werkzeuge sowie sämtliche Baumaschinen. Der Transporter stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz einer Handwerkerfirma in der Güterstraße in Herten. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

