POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Diebstahl von Zweirädern - zwei Tatverdächtige in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Ein 23-jähriger Mann und ein 34-jähriger Mann stehen im Verdacht am Freitag, 13.02.2026, Zweiräder in Weil am Rhein entwendet zu haben. Die beiden Männer sollen gegen 19.20 Uhr, unter Verwendung eines Winkelschleifers, einen verschlossenen E-Scooter, welcher an einem Fahrradständer in der Müllheimer Straße stand, entwendet haben. Im Rahmen der Fahndung konnte der 34-Jährige mit dem entwendeten E-Scooter festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dem 23-Jährigen konnte man zunächst nicht habhaft werden. Er soll später gegen 20.45 Uhr versucht haben, ein verschlossenes Mountainbike aus einer Fahrradgarage eines großen Einkaufscenters am Europaplatz zu entwenden. Dabei sei er von einem Zeugen beobachtet worden. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen einen der Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Freiburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der andere Tatverdächtige wurde bereits wegen einer anderen Tat mit einem Haftbefehl gesucht. Beide Tatverdächtige wurden deshalb in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die beiden Männer stehen zudem im Verdacht, in den Wochen zuvor weitere Zweiraddiebstähle in Weil am Rhein begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Vorliegen etwaiger rechtskräftiger Verurteilungen die Unschuldsvermutung gilt. Noch eine Bitte der Polizei: Das Polizeirevier Weil am Rhein stellt in den vergangenen Wochen einen Anstieg von Diebstählen hochwertiger Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter fest. Die Taten werden zunehmend auch am helllichten Tag und in belebten Bereichen begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzen die Täter zur Überwindung von Schließsystemen unter anderem Akku-Winkelschleifer ein. Diese verursachen laute Geräusche sowie sichtbaren Funkenflug. Hinweise aus der Bevölkerung sind für ein frühzeitiges polizeiliches Einschreiten von besonderer Bedeutung. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!. Die Polizei rät Besitzern hochwertiger Zweiräder, diese mit massiven Schließsystemen zu sichern und an fest verankerten Gegenständen anzuschließen. Weitere Präventionshinweise finden sie unter www.polizei-beratung.de

