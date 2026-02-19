PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Diebstahl von Zweirädern - zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg 

Ein 23-jähriger Mann und ein 34-jähriger Mann stehen im Verdacht am 
Freitag, 13.02.2026, Zweiräder in Weil am Rhein entwendet zu haben. 

Die beiden Männer sollen gegen 19.20 Uhr, unter Verwendung eines 
Winkelschleifers, einen verschlossenen E-Scooter, welcher an einem 
Fahrradständer in der Müllheimer Straße stand, entwendet haben. Im 
Rahmen der Fahndung konnte der 34-Jährige mit dem entwendeten 
E-Scooter festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dem 
23-Jährigen konnte man zunächst nicht habhaft werden. 
Er soll später gegen 20.45 Uhr versucht haben, ein verschlossenes 
Mountainbike aus einer Fahrradgarage eines großen Einkaufscenters am 
Europaplatz zu entwenden. Dabei sei er von einem Zeugen beobachtet 
worden. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen einen der Tatverdächtigen wurde auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft Lörrach durch den Ermittlungsrichter beim 
Amtsgericht Freiburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der andere
Tatverdächtige wurde bereits wegen einer anderen Tat mit einem 
Haftbefehl gesucht. Beide Tatverdächtige wurden deshalb in 
Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die beiden Männer stehen zudem im Verdacht, in den Wochen zuvor 
weitere Zweiraddiebstähle in Weil am Rhein begangen zu haben. Die 
Ermittlungen dauern an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum 
Vorliegen etwaiger rechtskräftiger Verurteilungen die 
Unschuldsvermutung gilt.


Noch eine Bitte der Polizei: 

Das Polizeirevier Weil am Rhein stellt in den vergangenen Wochen 
einen Anstieg von Diebstählen hochwertiger Fahrräder, E-Bikes und 
E-Scooter fest. Die Taten werden zunehmend auch am helllichten Tag 
und in belebten Bereichen begangen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzen die Täter zur Überwindung von 
Schließsystemen unter anderem Akku-Winkelschleifer ein. Diese 
verursachen laute Geräusche sowie sichtbaren Funkenflug. Hinweise aus
der Bevölkerung sind für ein frühzeitiges polizeiliches Einschreiten 
von besonderer Bedeutung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!.

Die Polizei rät Besitzern hochwertiger Zweiräder, diese mit massiven 
Schließsystemen zu sichern und an fest verankerten Gegenständen 
anzuschließen.

Weitere Präventionshinweise finden sie unter www.polizei-beratung.de

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

