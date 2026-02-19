PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unfall aufgrund Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Von St. Blasien kommend befuhr am Mittwoch, 18.02.2026 gegen 15.15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 149 in Richtung Häusern. Vor ihm fuhr ein Lkw, welchen er überholte, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Der entgegenkommende, bergabwärts fahrende 18-jährige Audi-Fahrer musste daraufhin abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Aufgrund der Schneeverhältnisse kam dieser ins Schleudern und fuhr in einem Graben. Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Bei diesem soll es sich um einen weißen Kleinwagen, vermutlich Fiat, handeln. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Kleinwagen geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 Hinweise entgegen.

