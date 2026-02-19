Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Autofahrer missachtet Durchfahrtsverbot bei Fastnachtsumzug, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.02.2026 gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Autofahrer über die Hochkreuzung in Titisee-Neustadt die Hauptstraße. Diese war zu dem Zeitpunkt durch Warnbalken und Verkehrszeichen gesperrt, da sich dort Karnevalsgruppen für den Rosenmontagsumzug aufstellten. Trotz Hinweisen von Zeugen auf das bestehende Durchfahrtsverbot setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Laut Zeugenaussagen fuhr der Autofahrer hierbei in "Slalomfahrt" und deutlich zu schnell, sodass sich einige Personen in Sicherheit bringen mussten. Der Fahrzeugführer konnte im Nachgang zweifelsfrei identifiziert werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

