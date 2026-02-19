PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Autofahrer missachtet Durchfahrtsverbot bei Fastnachtsumzug, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.02.2026 gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Autofahrer über die Hochkreuzung in Titisee-Neustadt die Hauptstraße. Diese war zu dem Zeitpunkt durch Warnbalken und Verkehrszeichen gesperrt, da sich dort Karnevalsgruppen für den Rosenmontagsumzug aufstellten. Trotz Hinweisen von Zeugen auf das bestehende Durchfahrtsverbot setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Laut Zeugenaussagen fuhr der Autofahrer hierbei in "Slalomfahrt" und deutlich zu schnell, sodass sich einige Personen in Sicherheit bringen mussten. Der Fahrzeugführer konnte im Nachgang zweifelsfrei identifiziert werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:42

    POL-FR: Buchenbach: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 19.02.2026, gegen 3:00 Uhr wurde ein Zigarettenautomat am Bahnhof des Buchenbacher Ortsteils Himmelreich durch eine Explosion beschädigt. Ein Zeuge meldete der Polizei ein Detonationsgeräusch, woraufhin eine Polizeistreife die Ortschaft überprüfte und im Bereich des Bahnhofs in Himmelreich einen beschädigten ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:04

    POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Polizei zieht positive Bilanz der diesjährigen Fasnacht

    Freiburg (ots) - Das Polizeipräsidium Freiburg zieht insgesamt eine positive Bilanz der diesjährigen Fasnacht. Im gesamten Zuständigkeitsbereich war die Polizei verstärkt im Einsatz, zeigte Präsenz und führte zahlreiche Kontrollen durch, um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Wie zur "fünften Jahreszeit" üblich, handelte es sich um ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:45

    POL-FR: Klettgau: Auto überschlägt sich - eine Person leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, kam gegen 12:15 Uhr eine 42- jährige Skoda-Fahrerin auf der B34 von Erzingen in Richtung Lauchringen aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Skoda mehrfach. Die Fahrerin wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren