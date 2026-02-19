Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 19.02.2026, gegen 3:00 Uhr wurde ein Zigarettenautomat am Bahnhof des Buchenbacher Ortsteils Himmelreich durch eine Explosion beschädigt.

Ein Zeuge meldete der Polizei ein Detonationsgeräusch, woraufhin eine Polizeistreife die Ortschaft überprüfte und im Bereich des Bahnhofs in Himmelreich einen beschädigten Zigarettenautomaten vorfand. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die Täterschaft ein bislang unbekanntes Sprengmittel in den Automaten eingeführt und dort gezündet. Den Unbekannten war es augenscheinlich aber nicht gelungen die Tabakwaren oder Bargeld aus dem Automaten zu entwenden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell