Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, den 13. Februar 2026, 16:15 Uhr, und Samstag, den 14. Februar 2026, 14:00 Uhr, kam es in der Glatzer Straße in Nordhorn, in Höhe der Hausnummer 20b, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen BMW 3er. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Am beschädigten Pkw konnte zudem weißer Lackabrieb festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

