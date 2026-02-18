Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto überschlägt sich - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.02.2026, kam gegen 12:15 Uhr eine 42- jährige Skoda-Fahrerin auf der B34 von Erzingen in Richtung Lauchringen aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Skoda mehrfach. Die Fahrerin wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdient und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell