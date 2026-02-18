PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto überschlägt sich - eine Person leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.02.2026, kam gegen 12:15 Uhr eine 42- jährige Skoda-Fahrerin auf der B34 von Erzingen in Richtung Lauchringen aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Skoda mehrfach. Die Fahrerin wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdient und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 18.02.2026 – 15:44

    POL-FR: Murg: Diebstahl aus Autos - Täterfestnahme

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 08.00 Uhr wurde dem Polizeiposten Laufenburg eine verdächtige Person in der Zeppelinstraße in Murg gemeldet, die versucht haben soll, Autotüren zu öffnen. Die Person, ein 23- Jähriger mit Tunesischer Staatsangehörigkeit, konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte um 8:50 Uhr angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Neben Münzgeld konnte beim Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:43

    POL-FR: Wutöschingen/ Horheim: Unfallflucht - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 17.02.2026, befuhr gegen 17.00 Uhr ein 74-jähriger Opel-Fahrer die St. Antonius Straße in Horheim in Richtung Lauchringer Straße. Kurz vor der Einmündung sei ihm ein dunkles Auto entgegengekommen. Um einen Unfall zu verhindern, wich der Opel-Fahrer nach rechts aus und touchierte eine Betonpoller. Dadurch entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Weitere Hinweise auf das ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:42

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Dieseldiebstahl

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 14.02.2026, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 07:00 Uhr wurde aus zwei Arbeitsmaschinen, die im Wald in der Nähe der Zwölferhütte in Tiengen geparkt waren, Dieselkraftstoff entwendet. Die unbekannte Täterschaft öffneten gewaltsam die Tankdeckel. Außerdem wurden Werkzeugkisten gewaltsam geöffnet und mehrere Werkzeugkoffer und Arbeitsmaschinen, wie Kettensägen und anderes ...

    mehr
