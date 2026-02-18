Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen/ Horheim: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.02.2026, befuhr gegen 17.00 Uhr ein 74-jähriger Opel-Fahrer die St. Antonius Straße in Horheim in Richtung Lauchringer Straße. Kurz vor der Einmündung sei ihm ein dunkles Auto entgegengekommen. Um einen Unfall zu verhindern, wich der Opel-Fahrer nach rechts aus und touchierte eine Betonpoller. Dadurch entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Weitere Hinweise auf das entgegenkommende Auto, welches mit zwei Personen besetzt gewesen sein soll und zügig gefahren sei, gibt es nicht. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum zweiten Beteiligten machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

