Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Eschbach: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026 bis Dienstag, 17.02.2026, wurde in ein Wohnhaus im Waldshuter Stadtteil Eschbach eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Täterschaft soll Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in Eschbach Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

