Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Brand in Heizraum

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.02.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr um 19:30 Uhr zu einem Brand "Im Mühleberg" in Görwihl alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es beim Befeuern der Heizungsanlage zu einem Funkenflug gekommen sein, wodurch sich ein Brand entwickelte. Durch erste Löschversuche wurden ein Bewohner und dessen Ehefrau leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten dieses aber am Folgetag bereits wieder verlassen. Der Freiwilligen Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und über 50 Einsatzkräften im Einsatz waren, gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf das ebenfalls im Heizraum befindliche Holzlager zu verhindern. Durch den Brand wurden elektrische Leitungen in Mitleidenschaft gezogen, weshalb das Haus von der Stromversorgung getrennt wurde und für die Bewohner nicht mehr bewohnbar war. Sie kamen bei Angehörigen unter. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen übernommen. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch das DRK mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

