Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Fahrerlaubnis, berauscht, unerlaubt und mit offenem Haftbefehl...

Neustadt/Weinstraße (ots)

.. war am 08.01.2026 um 08:00 Uhr ein 36-Jähriger mit einem Transporter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W unterwegs. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Des Weiteren wurde bekannt, dass der Mann sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhielt. Da gegen diesen zudem ein offener Haftbefehl bestand, wurde die offene Geldstrafe einbehalten und die Fahrt konnte der Fahrer somit in die Justizvollzugsanstalt abwenden. Abschließend wurde dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen und dieser an die zuständige Ausländerbehörde zum Zwecke der weiteren Maßnahmen überstellt. Nun kommen auf diesen mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren werden die Führerscheinstelle und Ausländerbehörde in Kenntnis gesetzt. Auch auf den Halter des Fahrzeuges kommt nun ein Strafverfahren zu, da dieser zuließ, dass der Fahrer mit diesem unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

