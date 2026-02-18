PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallbilannz 2025 des Polizeipräsidiums Freiburg

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg hat die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 veröffentlicht, die einen Überblick über die Verkehrssicherheit in der Region bietet. Die Statistik umfasst den Stadtkreis Freiburg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Em-mendingen, Lörrach und Waldshut.

Die Pressemitteilung des Polizeipräsidium Freiburg sowie ergänzende Informationen zur Verkehrssicherheitslage befinden sich im Anhang.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

