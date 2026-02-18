POL-FR: Freiburg-Haslach: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Am 17.02.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Wiesentalstraße in Freiburg-Haslach im Einfahrtsbereich eines Baumarktes zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein weißer Vito der Marke Mercedes-Benz mit einer Fahrradfahrerin kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.
Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen. Da die Schilderungen der beiden Beteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, werden nun Zeugen gesucht, welche den Hergang beobachten konnten.
