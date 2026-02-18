PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 17.02.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Wiesentalstraße in Freiburg-Haslach im Einfahrtsbereich eines Baumarktes zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein weißer Vito der Marke Mercedes-Benz mit einer Fahrradfahrerin kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen. Da die Schilderungen der beiden Beteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, werden nun Zeugen gesucht, welche den Hergang beobachten konnten.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

