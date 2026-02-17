Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unfall an Ampelkreuzung fordert zwei Leichtverletzte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung von der Hauptstraße in die Horheimer Straße (B314). Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 31-jährige VW- Fahrerin von der Hauptstraße in die B314 eingefahren und mit einer 26-jähigen Seat-Fahrerin zusammengestoßen sein. Dadurch wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 16.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die B314 musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, die Ampelanlage war in Betrieb. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

