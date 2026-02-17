PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Wohnungseinbrüche übers Wochenende

Freiburg (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Wohnungen wurden der Polizei Bad Säckingen übers Wochenende gemeldet. Am Freitagabend, 13.02.2026, soll eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 23.00 Uhr und 23:30 Uhr in eine Wohnung in der Bergseestraße eingebrochen sein. Die Täterschaft gelangte auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten im Obergeschoss und durchsuchten diese. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täterschaft soll zur Flucht eine weitere Tür aufgebrochen habe um aus dem Wohnhaus zu gelangen. Der zweite Einbruch wurde der Polizei am Montag, 16.02.2026, gemeldet. Hier gelangte unbekannte Täterschaft vermutlich in der Zeit von Samstag, 14.02.2026, 15.00 Uhr bis Montagmorgen gewaltsam in ein Wohnobjekt in der "Unteren Flüh". Hier wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der "Bergseestraße" oder in der "Unteren Flüh" wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

