Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Hundebiss - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Sonntag, 08.02.2026, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Zwischenfall mit zwei Hunden im Mettlerweg in Wehr. Nach bisherigen Erkenntnissen ging eine 58-jährige Frau mit ihren beiden angeleinten kleinen Hunden im Bereich Mettlerweg spazieren. An der Ecke Königsberger Straße soll ihnen ein nicht angeleinter kniehoher Mischlingshund mit schwarz-braun-weißem Fell entgegengekommen sein. Der freilaufende Hund soll den älteren der beiden kleineren Hunde (16 Jahre alt) angegriffen haben. Die 58-Jährige wurde beim Versuch die beiden Hunde zu trennen in die Hand gebissen und erlitt eine tiefe Wunde, die ärztlich versorgt werden musste. Die beide kleinen Hunde rannten nach Hause, der größere entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Vorfall soll durch eine Zeugin beobachtet worden sein, die auch kurz mit der Verletzen gesprochen haben soll. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht die Frau, die sich mit der Verletzten unterhalten haben soll. Außerdem werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu einem kniehohen Hund mit schwarz-braun-weißem Fell geben können. Der Polizeiposten Wehr ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

