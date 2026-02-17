PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Hundebiss - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Sonntag, 08.02.2026, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Zwischenfall mit zwei Hunden im Mettlerweg in Wehr. Nach bisherigen Erkenntnissen ging eine 58-jährige Frau mit ihren beiden angeleinten kleinen Hunden im Bereich Mettlerweg spazieren. An der Ecke Königsberger Straße soll ihnen ein nicht angeleinter kniehoher Mischlingshund mit schwarz-braun-weißem Fell entgegengekommen sein. Der freilaufende Hund soll den älteren der beiden kleineren Hunde (16 Jahre alt) angegriffen haben. Die 58-Jährige wurde beim Versuch die beiden Hunde zu trennen in die Hand gebissen und erlitt eine tiefe Wunde, die ärztlich versorgt werden musste. Die beide kleinen Hunde rannten nach Hause, der größere entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Vorfall soll durch eine Zeugin beobachtet worden sein, die auch kurz mit der Verletzen gesprochen haben soll. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht die Frau, die sich mit der Verletzten unterhalten haben soll. Außerdem werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu einem kniehohen Hund mit schwarz-braun-weißem Fell geben können. Der Polizeiposten Wehr ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:56

    POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Unbekannter Täter überfällt Supermarkt - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Einen Supermarkt überfallen hat ein Unbekannter am Montag, 16.02.2026, in Freiburg-Betzenhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Mann den Markt in der Straße "Am Bischofskreuz" gegen 22 Uhr, bedrohte eine Mitarbeiterin des Marktes und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann ohne ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:08

    POL-FR: Schopfheim: Brandalarm in Mehrfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße kam es am Dienstag, 17.02.2026 gegen 03.00 Uhr. Polizei und Feuerwehr rückten an und stellten vor Ort Rauch aus einem Dachfenster fest. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Die Tür der betroffenen Wohnung wurden anschließend von dem 27-jährigen Bewohner selbst geöffnet und die Einsatzkräfte konnten die stark ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:44

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Mann durch Pfefferspray verletzt

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 13.02.2026, gegen 00:30 Uhr kam es nach derzeitigem Kenntnisstand bei einer Fastnachtsveranstaltung in Titisee-Neustadt zunächst zu einer Streitigkeit zwischen 8-10 Personen. Im Rahmen dieser Streitigkeit soll eine bislang nicht bekannte Person in den Rücken eines 32-Jährigen gesprungen sein. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Im weiteren Gerangel soll ein 19-Jähriger Pfefferspray in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren