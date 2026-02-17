PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Unbekannter Täter überfällt Supermarkt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Supermarkt überfallen hat ein Unbekannter am Montag, 16.02.2026, in Freiburg-Betzenhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Mann den Markt in der Straße "Am Bischofskreuz" gegen 22 Uhr, bedrohte eine Mitarbeiterin des Marktes und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, sehr 
     schlanke Statur, dunkle, vermutlich schwarze kurze Haare, trug 
     Dreitagebart, sprach Deutsch mit starkem Akzent.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

