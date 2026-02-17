PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Folgemeldung zu "Vermisstenfahndung nach 20-jähriger Frau aus Freiburg"; hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die vermisste 20-Jährige konnte wohlbehalten in der Nacht auf Dienstag, 17.02.2026, gegen 00.30 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle durch die Bundespolizei angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird gebeten, zur Verfügung gestelltes Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

ak

   ----------------------

Meldung vom 16.02.2026

Seit Freitag, 13.02.2026, gegen 23:00 Uhr wird die 20-jährige N. H. aus Freiburg-Herdern vermisst. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie Suchmaßnahmen, unter anderem mit Einsatz von Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber, erbrachten bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau. Mögliche Hinwendungsorte wurden bislang ergebnislos überprüft. Inzwischen kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die 20-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

   - 163 cm groß,
   - schlanke Statur,
   - braune Augen,
   - kinnlange, schwarze Haare,
   - trug einen grünen Kapuzenpullover, blaue Jeans und braune 
     Stiefel/ Boots.

Fotos der vermissten Frau können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 07:51

    POL-FR: Denzlingen: Fußgänger kollidiert Im Bahnhofsbereich mit ICE und verstirbt

    Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 14.02.2026, gegen 22.30 Uhr kam es am Bahnhof Denzlingen zu einem tödlichen Unfall zwischen einem 51-jähriger Fußgänger und einem durchfahrenden ICE. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Mann im Bereich des Bahnhofgebäudes vom Bahnsteig ins Gleisbett, um das Gleis 1 und Gleis 2 zu überqueren. Hierbei übersah er offenbar den ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 16:14

    POL-FR: Stühlingen: Automatenaufbruch - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 14.02.2026, gegen 01.00 Uhr wurden drei bislang unbekannte Tatverdächtige beobachtet, wie sie einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Stühlingen gewaltsam öffnen wollten. Beim Erkennen der Zeugen flüchteten die Tatverdächtigen und entkamen unerkannt. Die Höhe des Sachschadens und das erlangte Diebesgut sind bislang nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren